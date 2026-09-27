Видео дня: на космодроме Starbase дроны занимаются высотной мойкой окон

На территории SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, замечен необычный способ обслуживания офисного здания.

Как сообщает NASASpaceflight, для мойки окон используется дрон, оснащенный системой подачи воды под высоким давлением. Беспилотник выполняет работу непосредственно у фасада, сохраняя устойчивость даже при воздействии мощной струи.

Очистка остекления необходима для поддержания хорошего обзора из здания, расположенного рядом с основным испытательным комплексом Starbase. Отсюда сотрудники SpaceX могут наблюдать за подготовкой, испытаниями и запусками Starship, поэтому чистые окна имеют вполне практическое значение.

Кадры также демонстрируют еще один вариант применения коммерческих беспилотников на космодроме. Помимо съемки территории и контроля строительных работ, дроны могут использоваться для выполнения обычных задач технического обслуживания.

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Тем временем Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на полёт Starship, закрыв последний регуляторный вопрос перед стартом. Пуск Flight 14 запланирован на 28 сентября с площадки OLP-2 на Starbase.