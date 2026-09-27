Крупнейший в мире завод по производству чипов Terafab. Появились фото с места строительства

На площадке в Техасе уже залиты бетонные фундаменты, подготовлена арматура для следующих секций, а площадь расчищенной территории продолжает увеличиваться

ПроцессорыTerafab

Новые кадры с дрона, снятые Джо Тегтмейером в округе Граймс, штат Техас, показывают заметное продвижение строительства Terafab — совместного проекта Tesla и SpaceX по созданию крупнейшего в мире производства полупроводников.

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Источник изображения: JoeTegtmeyer

По сравнению с предыдущим облётом 11 сентября на площадке появились бетонные опорные основания на большой прямоугольной секции фундамента, рядом подготовлена арматура для дальнейшего бетонирования. Расширяется и зона вырубки деревьев, при этом ранее установленные антенны Starlink были перенесены.

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Источник изображения: JoeTegtmeyer

Terafab разместят недалеко от водохранилища Gibbons Creek на территории бывшей угольной электростанции. Проект предусматривает вертикально интегрированное производство микросхем для задач искусственного интеллекта, включая будущие системы Tesla Optimus и Cybercab, а также инфраструктуру SpaceX для орбитальных центров обработки данных. По планам, площадь основного комплекса превысит 900 тыс. квадратных метров.

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Источник изображения: JoeTegtmeyer

Первая фаза проекта оценивается более чем в 16,8 млрд долларов и должна обеспечить создание около 3000 рабочих мест. 

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