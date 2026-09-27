Крупнейший в мире завод по производству чипов Terafab. Появились фото с места строительства

На площадке в Техасе уже залиты бетонные фундаменты, подготовлена арматура для следующих секций, а площадь расчищенной территории продолжает увеличиваться

Новые кадры с дрона, снятые Джо Тегтмейером в округе Граймс, штат Техас, показывают заметное продвижение строительства Terafab — совместного проекта Tesla и SpaceX по созданию крупнейшего в мире производства полупроводников.

По сравнению с предыдущим облётом 11 сентября на площадке появились бетонные опорные основания на большой прямоугольной секции фундамента, рядом подготовлена арматура для дальнейшего бетонирования. Расширяется и зона вырубки деревьев, при этом ранее установленные антенны Starlink были перенесены.

Terafab разместят недалеко от водохранилища Gibbons Creek на территории бывшей угольной электростанции. Проект предусматривает вертикально интегрированное производство микросхем для задач искусственного интеллекта, включая будущие системы Tesla Optimus и Cybercab, а также инфраструктуру SpaceX для орбитальных центров обработки данных. По планам, площадь основного комплекса превысит 900 тыс. квадратных метров.

Первая фаза проекта оценивается более чем в 16,8 млрд долларов и должна обеспечить создание около 3000 рабочих мест.