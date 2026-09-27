«Ракетам не нужно зрение». Ракету SpaceX запустили при плотном тумане

Илон Маск прокомментировал публикацию SpaceX с видео запуска Falcon 9 короткой фразой: «Ракетам не нужно зрение» (Rockets don’t need vision).

Ответ появился под постом компании «Liftoff!» и за несколько часов набрал 5,5 млн просмотров. Маск отметил принципиальное отличие ракетных систем от автономных технологий, которым для работы необходимо постоянное визуальное восприятие окружающей обстановки. В частности, автомобили Tesla при использовании автопилота полагаются исключительно на камеры и компьютерное зрение.

Полеты Falcon 9 выполняются по заранее рассчитанным и запрограммированным траекториям, поэтому ракете не требуется компьютерное зрение для определения направления движения в реальном времени.

Видео SpaceX

Как уже сообщалось, использованная первая ступень с обозначением 1100 выполнила уже десятый запуск и посадку. Ранее она применялась для миссии NROL-95 и восьми запусков Starlink. После отделения ступень совершила посадку на автономную платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.