«Ракетам не нужно зрение». Ракету SpaceX запустили при плотном тумане

Видео быстро набрало миллионы просмотров

Наука и космосSpaceX

Илон Маск прокомментировал публикацию SpaceX с видео запуска Falcon 9 короткой фразой: «Ракетам не нужно зрение» (Rockets don’t need vision).

Ответ появился под постом компании «Liftoff!» и за несколько часов набрал 5,5 млн просмотров. Маск отметил принципиальное отличие ракетных систем от автономных технологий, которым для работы необходимо постоянное визуальное восприятие окружающей обстановки. В частности, автомобили Tesla при использовании автопилота полагаются исключительно на камеры и компьютерное зрение.

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Источник изображения: Кадр SpaceX

Полеты Falcon 9 выполняются по заранее рассчитанным и запрограммированным траекториям, поэтому ракете не требуется компьютерное зрение для определения направления движения в реальном времени.

Видео SpaceX

Как уже сообщалось, использованная первая ступень с обозначением 1100 выполнила уже десятый запуск и посадку. Ранее она применялась для миссии NROL-95 и восьми запусков Starlink. После отделения ступень совершила посадку на автономную платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

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