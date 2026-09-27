Абсолютно бесшумный ПК на базе Nvidia Jetson Orin Nano с корпусом-радиатором, рассчитанный на температуру от -25 до +60 °C. Представлен MSI MS-C9ZA

Устройство предназначено для локального запуска ИИ-моделей, компьютерного зрения, робототехники и интеллектуального производства и не требует постоянного подключения к облаку

Компания MSI представила периферийный AI-бокс MS-C9ZA, рассчитанный на выполнение ИИ-вычислений непосредственно на устройстве.

Система предназначена для задач компьютерного зрения, робототехники и интеллектуального производства. Локальная обработка позволяет снизить зависимость от облачных сервисов, нагрузку на сетевую инфраструктуру и задержки при передаче данных.

В основе MS-C9ZA используется модуль Nvidia Jetson Orin Nano 8GB с графическим процессором на архитектуре Ampere, шестиядерным Arm Cortex-A78AE и 8 ГБ интегрированной памяти LPDDR5. Для охлаждения применяется полностью пассивная безвентиляторная система, благодаря чему устройство не создает дополнительного шума при работе.

Корпус AI-бокса имеет размеры 126 × 96 × 74 мм, а заявленный диапазон рабочих температур составляет от -25 до +60 °C. Устройство рассчитано на питание постоянным током 12–14 В и оснащено слотом M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 ×4 для SSD. Также предусмотрены два гигабитных сетевых порта RJ-45 и набор интерфейсов HDMI, USB, I²C, UART, CAN и GPIO.