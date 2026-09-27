Oppo Find X10 не стал хитом: новые смартфоны продаются вдвое хуже прошлогодних

Всего 40% от уровня продаж прошлогодней серии

На фоне повышения стоимости смартфонов новые устройства, представленные на этой неделе, показали сравнительно невысокие результаты продаж.

Oppo Find X10 в первый день показал всего 40% от уровня продаж соответствующей флагманской серии предыдущего поколения.

Отдельно отмечается высокий спрос на версии с 16 ГБ оперативной памяти. На такие конфигурации пришлось более 60% всех продаж серии Oppo Find X10. Если исключить из статистики младшую модель Oppo Find X10E, доля смартфонов с 16 ГБ ОЗУ превышает 80%.

Серия Oppo Find X10 включает три модели: Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max. Их стартовые цены составляют 4999, 5499 и 6799 юаней соответственно.