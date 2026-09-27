Honor Magic9 Pro Max получит неубиваемый и очень яркий экран с черным алмазным покрытием

Представитель Honor Ван Фэй сообщил, что Honor Magic9 Pro Max оснащен разработанным компанией премиальным экраном с черным алмазным покрытием, включающим 5600 слоев нитрида кремния, что снижает отражательную способность до 1,5% .

Источник изображения: ithome // Honor

Согласно официальному постеру, экран телефона Honor Magic9 Pro Max в 25 раз более устойчив к падениям и в 15 раз более устойчив к царапинам, чем экран типичного смартфона, а его пиковая яркость составляет 10 000 нит.

Ранее сообщалось, что смартфон получит батарею емкостью 11 000 мА•ч, при этом его толщина составит всего 8,1 мм, а масса — 227 г. Для восполнения заряда предусмотрены проводная мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт зарядки.

Для фронтальной камеры предусмотрен 50-мегапиксельный сенсор. Основная камера будет включать 200-мегапиксельный модуль, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Новые смартфоны серии Honor Magic9 поступят в продажу 28 сентября в 14:30.