До 100 ТБ данных, 1100 МБ/с, надёжность в 100 000 раз выше, чем у жёстких дисков SATA, и срок хранения до 30 лет. Fujifilm выпустила кассеты LTO-10

Компания Fujifilm начала продажи магнитных кассет LTO-10 Ultrium, рассчитанных на резервное копирование и длительное хранение корпоративной информации.

Номинальная емкость одного носителя составляет 40 ТБ, а при стандартном коэффициенте сжатия 2,5:1 она увеличивается до 100 ТБ. Теоретически такой объем позволяет разместить около 13 млн музыкальных файлов размером 3 МБ каждый.

В основе LTO-10 используется магнитная лента с частицами феррита бария, повышающими стабильность записи и долговечность хранения данных. Носитель содержит 15 105 отдельных дорожек. Заявленная скорость передачи составляет 440 МБ/с для несжатых данных и до 1100 МБ/с при использовании сжатия. Эта скорость значительно выше, чем у большинства жестких дисков SATA корпоративного класса, максимальная скорость передачи которых обычно составляет около 250–290 МБ/с.

Источник изображения: ithome // Fujifilm

Для защиты информации предусмотрено AES-256, а сама технология соответствует стандарту FIPS 197. Fujifilm заявляет показатель битовых ошибок на уровне 1/10²⁰. Компания утверждает, что надежность примерно в 100 000 раз выше, чем у типичного корпоративного жесткого диска SATA.

При соблюдении рекомендованных условий эксплуатации срок хранения данных на LTO-10 достигает 30 лет, что значительно превышает типичный ресурс механических накопителей и SSD.