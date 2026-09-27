Ryzen 7 9850X3D, RTX 5080, 32 ГБ DDR5-6000, SSD на 2 ТБ. Представлен игровой ПК Mechrevo Canglong G705

Флагманская конфигурация получила 360-мм СЖО и блок питания на 850 Вт

Компания Mechrevo вывела на китайский рынок игровой настольный компьютер Canglong G705. Продажи новинки стартуют 28 сентября, а стоимость базовой конфигурации составляет 23 999 юаней.

В состав системы входят процессор AMD Ryzen 7 9850X3D и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080, дополненные 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 и твердотельным накопителем PCIe Gen4 емкостью 2 ТБ.

Корпус G705 имеет габариты 479,6 × 240 × 450,5 мм и объем около 52 л. Для охлаждения процессора используется 360-мм жидкостная система, рассчитанная на стабильную работу при тепловой мощности до 140 Вт. Дополняют ее пять вентиляторов с ARGB-подсветкой.

Компьютер оснащен блоком питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а набор интерфейсов включает USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45 и 3,5-мм аудиоразъем. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.