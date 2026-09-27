Глубину резкости и боке Xiaomi 18 Pro приблизили к профессиональным камерам: подробности о функции «Легендарный момент»

Менеджер по продуктам камерного подразделения Xiaomi рассказал о функции «Легендарный момент», которая появилась в серии Xiaomi 18 Pro.

В основе технологии лежит сквозная модель обработки изображений, обученная на миллионах фотографий. По заявлению компании, она способна автоматически оптимизировать снимки для разных сценариев и приблизить их качество к уровню профессиональных камер.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

«Легендарный момент» также поддерживает размытие глубины резкости на уровне камеры , используя алгоритмы на основе больших моделей для достижения эффектов размытия, наиболее близких к законам оптики. При этом исходные данные изображения могут быть загружены в облако для обработки без потерь и автоматически оптимизированы.

В серии Xiaomi 18 Pro впервые появилась двойная 200-мегапиксельная система обработки изображений Leica. Оба смартфона получили новый 200-мегапиксельный модуль с крупным сенсором 1/1,56 дюйма и перископической конструкцией. Он имеет эквивалентное фокусное расстояние 75 мм, обеспечивает 3,2-кратный оптический зум и 12,8-кратное увеличение без потери качества. Двухлинзовая плавающая система фокусировки также позволяет использовать телеобъектив для макросъемки с расстояния до 12 см.