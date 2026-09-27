Камера Sony, технологии флагманских смартфонов Vivo, 6-кратный зум без потери качества. Как снимает флагманский смартфон iQOO 16, показали на ночных фото

Флагман получил 50-мегапиксельный датчик Sony

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Компания iQOO опубликовала фотографии, демонстрирующие работу перископического телеобъектива нового смартфона iQOO 16.

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Источник изображения: ithome // iQOO

Камера поддерживает 3-кратный оптический зум, а также 6-кратное увеличение без потери качества благодаря программной обработке, о чем заявляет производитель.

Основная камера iQOO 16 получила 50-мегапиксельный крупноразмерный сенсор формата 1/1,3 дюйма. По словам менеджера флагманской серии iQOO Ван Кана, светосила системы выросла на 79% относительно iQOO 15.

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Источник изображения: ithome // iQOO

В состав камер также входят 50-мегапиксельный датчик Sony с перископическим объективом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с профессиональной стабилизацией CIPA 5.5.

Для обработки изображений используется механизм оптической реконструкции NICE 3.0 и технология восстановления деталей Magic 3.0, применяемые во флагманских смартфонах Vivo. По заявлению компании, алгоритмы позволяют одновременно снижать уровень шумов и повышать детализацию снимков, в том числе при использовании телеобъектива.

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Источник изображения: ithome // iQOO

Продажи устройства в Китае начнутся 29 сентября в 19:00. 

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