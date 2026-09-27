Очень яркий экран 10 000 нит, 2K, 165 Гц, 8400 мА•ч, 100 Вт. Последние характеристики iQOO 16 раскрыли до выхода

Компания iQOO раскрыла последние характеристики флагмана iQOO 16, презентация которого состоится в Китае 29 сентября.

iQOO 16 станет первым смартфоном с экраном 2K+ и частотой обновления 165 Гц. По словам менеджера флагманской серии iQOO Ван Кана, новый дисплей поддерживает режим 165 Гц более чем в 50 популярных играх, включая проекты жанров MOBA, FPS и гонки. Кроме того, повышенная частота доступна в 100 популярных повседневных приложениях — социальных сетях, сервисах покупок, чтении, музыке и видео.

В основе экрана лежат люминесцентный материал Samsung M16, впервые применённый в Android-смартфонах, и технология дисплея 2K LEAD 2.0. По сравнению с панелью разрешения 1.5K аналогичного размера энергопотребление снижено на 31%. Ручная настройка позволяет установить пиковую яркость до 1100 нит, общая пиковая яркость достигает 2800 нит, а локальная — 10 000 нит.

Экран также получил антибликовую защитную плёнку нового поколения, которая должна уменьшить отражения и повысить визуальную прозрачность изображения.

Смартфон оснастят аккумулятором на 8400 мА•ч с 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой, ультразвуковым сканером отпечатков в экране и защитой IP68/IP69. Работать устройство будет под управлением Android 17 с OriginOS 7.