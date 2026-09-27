Samsung Galaxy S27 Ultra первым получит новую функцию: два приложения на экране, но одно увидит только пользователь

Флагман получит возможность скрывать содержимое только одного приложения при использовании режима разделённого экрана

Samsung Galaxy S27 Ultra должен получить расширенную функцию Privacy Display, которая позволит защищать от посторонних взглядов содержимое отдельного приложения в режиме разделённого экрана.

Пользователь сможет активировать приватный режим только для одной части дисплея, оставив второе приложение открытым и видимым.

Например, на одной половине экрана можно будет использовать WhatsApp без ограничений, тогда как банковское приложение на другой стороне останется скрытым от людей, находящихся рядом. Такой сценарий особенно актуален при использовании смартфона в общественных местах.

Источник изображения: tarunvats33 // Android Headlines

На этой неделе в сети появились данные о характеристиках аккумуляторов будущих смартфонов Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Согласно информации из новых регуляторных документов, старшая модель должна получить батарею ёмкостью 5700 мА•ч и поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт. Если эти сведения подтвердятся, Samsung впервые за несколько лет заметно увеличит ёмкость аккумулятора флагманского смартфона.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S27 Pro и Ultra перейдут на LPDDR6 и UFS 5.1, но только Ultra получит 16 ГБ ОЗУ.