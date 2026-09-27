Российский космонавт полетит на Crew Dragon к МКС. Экипаж прибыл на космодром

Запуск Falcon 9 с кораблём Crew Dragon запланирован на 1 октября с космодрома имени Кеннеди

Экипаж миссии Crew-13 прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде, где продолжит подготовку к полёту на Международную космическую станцию.

В состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, командир миссии и астронавт NASA Джессика Уоткинс, а также астронавты NASA Люк Дилейни и Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Запуск Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX намечен на 1 октября. После выхода на орбиту экипаж отправится к МКС для выполнения запланированной программы экспедиции. Подготовка команды продолжалась более года, а теперь участники миссии перешли к финальному этапу перед стартом.

Командир Crew-13 Джессика Уоткинс отметила, что нынешний этап стал кульминацией совместной подготовки экипажа и работы специалистов из разных стран.