Huawei Mate 90 и Mate 90 RS Ultimate появились в магазинах Китая за считанные дни до анонса

В Сети появились реальные фотографии смартфонов серии Huawei Mate 90, которые позволяют рассмотреть дизайн устройств до официального анонса. Демонстрационные экземпляры начали появляться в фирменных магазинах Huawei после старта предварительной регистрации. Ожидается, что приобрести новые модели можно будет уже в ближайшие дни.

Mate 90 сохраняет характерный для линейки крупный круглый блок камер по центру задней панели, напоминающий оформление Mate 60. Верх имеет глянцевую фактуру, тогда как нижняя секция отличается матовым покрытием.

Помимо чёрного и белого вариантов, серия получила яркий зелёный оттенок, напоминающий цветовую гамму Nova 15. На фотографиях также показан Huawei Mate 90 RS Ultimate с двухцветной задней панелью и красной керамической вставкой. Блок камер этой модели стал немного шире и толще по сравнению с предыдущим поколением.

Презентация смартфонов назначена на 1 октября.