Представлена крошечная GAN-зарядка Ugreen с необычным механизмом: штекер меняется поворотом

GaN-адаптер поддерживает розетки четырёх стандартов, заряжает до трёх устройств одновременно и занимает на 59% меньше места, чем предыдущая модель компании

Ugreen представила дорожный адаптер мощностью 65 Вт, главное отличие которого — поворотный механизм смены штекера. Вместо съёмных насадок или ползунков достаточно повернуть конструкцию, чтобы выбрать стандарт розетки США, Великобритании, Европы или Австралии. Механизм рассчитан более чем на 3000 циклов вращения. Адаптер работает с входным напряжением 100–240 В и совместим с розетками более чем в 200 странах и регионах, однако не преобразует напряжение.

Источник изображения: gizmochina // Ugreen

Для зарядки предусмотрены два USB-C и один USB-A. При использовании одного USB-C доступна полная мощность 65 Вт, чего достаточно для большинства компактных ноутбуков. USB-A выдаёт до 22,5 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств мощность автоматически распределяется между портами. Поддерживаются протоколы USB-C PD, PPS и Quick Charge, поэтому адаптер подходит для смартфонов, ноутбуков и другой современной электроники.

Источник изображения: gizmochina // Ugreen

В основе устройства лежит технология GaN, позволяющая уменьшить габариты и эффективнее контролировать нагрев. Размеры адаптера составляют 54,9 × 52 × 52 мм при массе 158 г — по объёму он примерно на 59% меньше модели S550.

Источник изображения: gizmochina // Ugreen

Корпус изготовлен из огнестойкого поликарбоната с металлической серой отделкой. В Китае адаптер доступен для предзаказа за 169 юаней, а полноценные продажи начнутся 29 сентября.