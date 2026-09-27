SpaceX запустила секретную миссию: Falcon 9 выполнил 10-й полёт

Ракета семейства Falcon 9 выполнила уже 108 полётов в 2026 году

SpaceX 26 сентября запустила ракету Falcon 9 с секретной миссией USSF-385. Старт состоялся в 07:00 по местному времени с комплекса SLC-4E на базе Ванденберг в Калифорнии.

Характеристики полезной нагрузки и её задачи засекречены, а точные параметры орбиты не раскрываются. После отделения первой ступени ракета продолжила полёт, а Falcon 9 примерно через 8,5 минуты после старта вернулась к Земле.

Использованная первая ступень с обозначением 1100 выполнила уже десятый запуск и посадку. Ранее она применялась для миссии NROL-95 и восьми запусков Starlink. После отделения ступень совершила посадку на автономную платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

Во время старта жители округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура могли услышать один или несколько звуковых ударов, однако их наличие зависело от погодных и других условий.

С учётом нового старта ракета семейства Falcon 9 выполнила уже 108 полётов в 2026 году, причём около 75% из них пришлись на развёртывание группировки Starlink.