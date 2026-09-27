Последнее препятствие позади: Starship разрешили отправиться на орбиту уже завтра, 28 сентября

Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на полёт Starship, тем самым закрыв последний регуляторный вопрос перед стартом. Пуск Flight 14 запланирован на 28 сентября с площадки OLP-2 на Starbase.

Миссия станет первым орбитальным полётом Starship, в рамках которого на орбиту высотой около 275 км планируется вывести 26 спутников Starlink V3 группы 31-1. Три аппарата получат камеры для наблюдения за теплозащитным покрытием Ship 41.

После разделения Booster 21 должен выполнить манёвр и контролируемо приводниться в Мексиканском заливе. Ship 41 предстоит совершить около шести витков вокруг Земли и провести в полёте почти 10 часов, после чего корабль войдёт в атмосферу и приводнится в Тихом океане западнее Чили. Возвращение обеих ступеней с последующей ловлей башней в этой миссии не предусмотрено.

Обе ступени уже находятся на стартовой площадке: после испытания WDR корабль повторно установили на Super Heavy. Таким образом, техническая подготовка и необходимые регуляторные процедуры завершены.