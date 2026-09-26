Материнская плата с 14-ядерным Core i7-13798HRE и PCIe 5.0 — всего $195. Erying выпустила комплекты для сборки дешевых ПК на CPU Intel для промышленных систем

iGPU в Core i7-13798HRE и Core i5-13598HRE нет, поэтому дискретная видеокарта обязательна

Китайская Erying представила новые материнские платы формата MoDT с мобильными процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения, распаянными непосредственно на плате. В этот раз компания использовала не обычные мобильные Core, а специализированные промышленные чипы без встроенной графики.

Старшая версия получила Intel Core i7-13798HRE. Изначально CPU HRE предназначены для встраиваемых и промышленных систем, однако Erying решила адаптировать их для недорогих настольных компьютеров.

Core i7-13798HRE располагает 14 ядрами и поддерживает 20 потоков. В его состав входят шесть производительных P-ядер и восемь энергоэффективных E-ядер. Максимальная тактовая частота — 5 ГГц, объем кэш-памяти третьего уровня составляет 24 МБ.

Более доступная плата оснащается Core i5-13598HRE. У него четыре P-ядра и восемь E-ядер — всего 12 ядер и 16 потоков. Максимальная частота составляет 4,8 ГГц. Базовая потребляемая мощность обоих процессоров заявлена на уровне 55 Вт.

Встроенной графики у этих CPU нет, поэтому компьютеру обязательно потребуется дискретная видеокарта. Для нее предусмотрен физический слот PCIe, напрямую подключенный к процессору по восьми линиям PCIe 5.0.

Именно восемь линий вместо привычных 16 накладывают некоторые ограничения при выборе мощной графики. В Erying считают такой конфигурации достаточно, например, для видеокарт уровня GeForce RTX 5060.

Второй слот расширения работает в режиме PCIe 3.0 x4. Для накопителей предусмотрены два разъема M.2: один — PCIe 4.0 x4, второй — PCIe 3.0 x4. Также имеются два разъема SATA и отдельный M.2 для беспроводного адаптера Wi-Fi.

Сама плата имеет необычные габариты 175 × 215 мм. Для оперативной памяти предусмотрены два слота DDR4 UDIMM. Использование DDR4 вместо более новой DDR5 позволяет удешевить сборку.

Поскольку процессор припаян непосредственно к материнской плате, заменить его в будущем не получится. С другой стороны, покупатель сразу получает практически готовую платформу — существенную и экономию. Материнская плата Core i7-13798HRE-D4 стоит 1400 юаней — $195. Версия Core i5-13598HRE-D4 оценена в 1200 юаней ($170).