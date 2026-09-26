Поймал удачу за хвост: пользователь заказал GeForce RTX 5070 Ti за $1100, а получил четыре такие видеокарты

Пользователь Reddit с ником deadmanwonderland_23 рассказал о необычной ошибке при доставке видеокарты. Он заказал в Walmart одну MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB за $1100, однако вместо одного устройства получил сразу четыре ускорителя.

Речь идет о коллекционной MSI GeForce RTX 5070 Ti Frieren Edition, оформленной по мотивам аниме Frieren: Beyond Journey's End. Официальная цена такой модели составляет $1260. То есть общая стоимость всех видеокарт даже немного превышает $5000.

Пользователь опубликовал фотографии посылки, на которых видны четыре одинаковые коробки MSI. Причина ошибки пока неизвестна: она могла возникнуть на складе или во время комплектования заказа.

Также не сообщается, обращался ли покупатель в Walmart после получения лишних видеокарт и потребует ли магазин вернуть ошибочно отправленный товар.