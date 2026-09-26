Совершенно новый Honda CR-V на подходе — кроссовер с новой гибридной системой запустят в производство в начале 2027 года

Он получит 2,0-литровый турбомотор в связке с двумя электромоторами

Honda ускоряет разработку нового поколения гибридных автомобилей. Первой моделью с новой гибридной системой (уже пятого поколения) станет совершенно новый CR-V, производство которого планируют запустить уже в феврале 2027 года. По данным Nikkei Asia, CR-V Hybrid сначала наладят в Канаде, а позднее — в США. После этого новая силовая установка постепенно появится и на других моделях бренда.

Главной целью разработки стало не только повышение эффективности, но и снижение стоимости производства. Ожидается, что новый гибрид будет расходовать более чем на 10% меньше топлива, а себестоимость его силовой установки сократится примерно на 30%.

Основой системы станет новый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, работающий в паре с двумя электромоторами. Также гибриды получат систему S+ Shift, которая программно имитирует переключения передач, делая разгон более похожим на автомобиль с классической трансмиссией.

Одновременно Honda готовит новую платформу для среднеразмерных моделей. В сочетании с гибридной силовой установкой она позволит снизить массу автомобиля примерно на 90 кг по сравнению с сопоставимыми моделями нынешнего поколения.

Еще одним нововведением станет система Honda Motion Management System с шестиосевым инерциальным модулем. Электроника будет в реальном времени управлять тормозным усилием и крутящим моментом электромоторов, повышая устойчивость автомобиля в поворотах.

После дебюта нового CR-V технологии пятого поколения планируют постепенно распространить на другие гибридные модели Honda.