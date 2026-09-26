В России начнут выпускать 1,5-литровые турбомоторы мощностью 136 л.с.

Sollers до конца осени планирует запустить в Алабуге производство 1,5-литровых бензиновых турбодвигателей по технологии полного цикла. Агрегат мощностью 136 л.с. первоначально предназначен для коммерческих автомобилей Sollers SF1.

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О планах рассказал председатель совета директоров группы «Соллерс» Адиль Ширинов. Производство наладят на заводе двигателей в Алабуге, где уже выпускаются дизельные силовые агрегаты объемом 2 и 2,7 литра.

Новый бензиновый мотор станет третьим типом двигателя в производственной программе предприятия. Использование полного цикла предполагает выполнение основных производственных операций непосредственно на российской площадке, а не простую сборку готовых агрегатов.

Первым автомобилем с 1,5-литровым турбомотором станет Sollers SF1. Модель предлагается в сегменте легкого коммерческого транспорта в вариантах фургона и микроавтобуса. В дальнейшем область применения двигателя могут расширить. По словам Ширинова, 136-сильный агрегат потенциально появится и на других автомобилях Sollers. Кроме того, компания рассматривает возможность поставок двигателей сторонним российским автопроизводителям. Производственная мощность завода составляет до 200 тыс. двигателей в год. Конкретные объемы выпуска нового бензинового турбомотора пока не называются.