Домашний кинотеатр с экраном 120 дюймов: Epson выпустила новые проекторы LS5000, LS6000 и LS7500

Epson выпустила новые проекторы LS5000, LS6000 и LS7500. Самой доступной моделью стал Epson LS5000 стоимостью $2000. Проектор обеспечивает яркость до 2500 люмен, оснащен двумя HDMI-портами и поддерживает Bluetooth (можно подключать беспроводные наушники напрямую). Для получения изображения диагональю 120 дюймов его потребуется установить примерно в 3,5 метра от экрана. Также предусмотрен ручной сдвиг объектива для более удобной настройки.

Следом идет Epson LS6000 за $2200. По большинству характеристик он повторяет LS5000, однако яркость увеличена до 3400 люмен.

Третья новинка — Epson LS7500. Эта версия получила короткофокусную оптику (проектор способен формировать 120-дюймовое изображение с расстояния около 2,7 метра), яркость достигает 3500 люмен.

Все три модели используют лазерный источник света и фирменную 3LCD-технологию Epson. Компания отмечает, что по уровню контрастности они уступают более дорогому LS11000. Но это флагман линейки, и стоит он $4500.

Новые проекторы ориентированы на стационарные домашние кинотеатры.