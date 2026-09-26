Илон Маск разгоняет Starlink до гигабита: до конца года Starlink доведет скорость до 950 Мбит/с

Но в 2026 году прирост скорости ощутят только пользователи самых дорогих тарифов

SpaceX готовится почти вдвое увеличить скорость спутникового интернета Starlink для корпоративных клиентов. До конца 2026 года владельцы нового терминала Performance Gen 3 на морском тарифе Business Maritime смогут получать скорость загрузки, приближающуюся к 1 Гбит/с.

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Сейчас для терминала Performance Kit заявлена скорость до 475 Мбит/с на загрузку и до 75 Мбит/с на отдачу. После обновления максимальная скорость вырастет примерно до 950 Мбит/с.

Первыми ускорение получат суда и яхты, использующие тарифы Business Maritime. Сам терминал стоит $2000, а тариф стартует от $250 в месяц за пакет с 50 ГБ. На суше аналогичное повышение скорости ожидается уже в 2027 году. SpaceX постепенно расширит доступ к новым возможностям по мере обновления спутниковой группировки.

Главная причина роста производительности — спутники нового поколения V3. Они значительно крупнее нынешних аппаратов, будут запускаться ракетой Starship и, по данным SpaceX, обеспечат примерно десятикратный прирост общей пропускной способности по сравнению с поколением V2. Возможности передачи данных от пользователя обещают увеличить до 24 раз.

Одновременно Starlink обновляет корпоративные тарифы. С 1 декабря планы Local Priority и Global Priority планируют переименовать в Business Plan и Global Business Plan, а для некоторых рынков, включая Великобританию, ожидается пересмотр цен.

Кроме того, для Business Plan могут ввести ограничение на использование услуги вне домашнего региона: не более 30 дней подряд, после чего потребуется переход на более дорогой глобальный тариф.

Сейчас самый дорогой корпоративный тариф Starlink с 2 ТБ приоритетного трафика стоит до $2150 в месяц при пиковой скорости около 400 Мбит/с. Поэтому появление почти гигабитного доступа может сопровождаться новым пересмотром стоимости бизнес-услуг.