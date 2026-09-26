Илон Маск разгоняет Starlink до гигабита: до конца года Starlink доведет скорость до 950 Мбит/с

Но в 2026 году прирост скорости ощутят только пользователи самых дорогих тарифов

Сети и серверыSpaceX

SpaceX готовится почти вдвое увеличить скорость спутникового интернета Starlink для корпоративных клиентов. До конца 2026 года владельцы нового терминала Performance Gen 3 на морском тарифе Business Maritime смогут получать скорость загрузки, приближающуюся к 1 Гбит/с.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Сейчас для терминала Performance Kit заявлена скорость до 475 Мбит/с на загрузку и до 75 Мбит/с на отдачу. После обновления максимальная скорость вырастет примерно до 950 Мбит/с.

Первыми ускорение получат суда и яхты, использующие тарифы Business Maritime. Сам терминал стоит $2000, а тариф стартует от $250 в месяц за пакет с 50 ГБ. На суше аналогичное повышение скорости ожидается уже в 2027 году. SpaceX постепенно расширит доступ к новым возможностям по мере обновления спутниковой группировки.

Главная причина роста производительности — спутники нового поколения V3. Они значительно крупнее нынешних аппаратов, будут запускаться ракетой Starship и, по данным SpaceX, обеспечат примерно десятикратный прирост общей пропускной способности по сравнению с поколением V2. Возможности передачи данных от пользователя обещают увеличить до 24 раз.

Одновременно Starlink обновляет корпоративные тарифы. С 1 декабря планы Local Priority и Global Priority планируют переименовать в Business Plan и Global Business Plan, а для некоторых рынков, включая Великобританию, ожидается пересмотр цен.

Кроме того, для Business Plan могут ввести ограничение на использование услуги вне домашнего региона: не более 30 дней подряд, после чего потребуется переход на более дорогой глобальный тариф.

Сейчас самый дорогой корпоративный тариф Starlink с 2 ТБ приоритетного трафика стоит до $2150 в месяц при пиковой скорости около 400 Мбит/с. Поэтому появление почти гигабитного доступа может сопровождаться новым пересмотром стоимости бизнес-услуг.

 

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