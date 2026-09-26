85 лет тайны закончились за 48 часов: ИИ GPT-6 Astra расшифровал сообщение немецкой Enigma, которое хранило тайну с 1941 года

ИИ-модель GPT-6 Astra расшифровала немецкое военное сообщение MVUEH, созданное с помощью шифровальной машины Enigma в 1941 году. Шифровка находилась в открытом доступе для криптоаналитиков с 2005 года, однако расшифровать ее исходный текст удалось только сейчас. На работу модели потребовалось около двух дней.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Сообщение было передано немецкой армией 10 июля 1941 года подразделению СС «Мертвая голова». Оно относится к периоду активных боевых действий Второй мировой войны и входило в небольшую группу сохранившихся сообщений Enigma, для которых исследователям не удавалось восстановить исходный текст.

Примечательно, что Astra не получила конкретного задания расшифровать именно это сообщение. Модель спросили, сможет ли она самостоятельно взломать какую-нибудь из нерешенных шифровок, опубликованных на исследовательском ресурсе Crypto Cellar. Astra проанализировала доступный список и выбрала сообщение №172, известное как MVUEH.

Модель предположила, что оно может быть связано с соседней шифровкой №173, SIPVX, для которой исходный текст уже был известен. Одной из главных зацепок стало предполагаемое повторение названия населенного пункта «ROSENOW ROSENOW». Используя этот фрагмент в качестве вероятной части исходного текста, Astra начала подбирать параметры Enigma.

Для этого модель самостоятельно написала необходимые инструменты на Python и C++. В частности, она создала программный симулятор Enigma и аналог Bombe — системы, которую союзники использовали для ускорения поиска настроек немецких шифровальных машин.

Исходная шифровка состояла из 82 символов:

ICRVSORMCCWQTATYEVFXDBZGGSNXWLPSYWZYTCBSWULRTBZCVGODVJUSLSOOMJQJZSXSEBZPEYMDNXJYTC

В результате Astra получила следующий немецкий текст с характерными для военных сообщений сокращениями и ошибками:

BTTE UM ANGABE DES MARSQWEGES X BEFINDE MIQ IN X ROSENOW ROSENOW X SOFORT FUNKANTWORT X WASCHBBSCH

Его приблизительный смысл: «Прошу указать маршрут движения. Нахожусь в Розенове, Розенове. Немедленно ответить по радио».

Дополнительную сложность создавала опечатка в исходном сообщении. Для классического криптоанализа подобные ошибки особенно неудобны, поскольку многие методы взлома Enigma опираются на предположения о наличии в шифровке определенных слов или фраз.

Исследователи Crypto Cellar отмечают, что работа, которую Astra выполнила за два дня, могла бы занять у человека недели или даже месяцы. Сейчас специалисты изучают журналы работы модели, чтобы восстановить последовательность ее действий и понять, каким образом ей удалось так быстро найти решение.

Сложность Enigma заключалась не только в использовании нескольких вращающихся роторов. Перед началом работы оператор должен был задать их порядок, кольцевые настройки и начальные положения, а также соединения коммутационной панели. После каждого нажатия клавиши положение роторов менялось, поэтому одна и та же буква могла превращаться в разные символы.

Разработка методов машинного взлома Enigma и других сложных военных шифров во время Второй мировой войны стала одним из факторов, ускоривших развитие ранних вычислительных машин. Теперь похожие задачи начинают решать современные ИИ-модели, самостоятельно создающие необходимые инструменты и выбирающие стратегии криптоанализа.

Для GPT-6 Astra это не первый подобный результат. Ранее сообщалось, что модель помогла расшифровать немецкое сообщение времен Первой мировой войны, которому было 108 лет.