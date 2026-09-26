Обычный APK мог получить полный root-доступ на смартфонах OnePlus и Oppo

Исследователь безопасности Расмус Мооратс обнаружил две уязвимости в системном ПО смартфонов OnePlus, которые в связке позволяли обычному Android-приложению получить полный root-доступ к устройству. При этом приложению не требовалось запрашивать специальные разрешения.

Первая уязвимость находилась в системной службе AtlasService, входящей в состав OxygenOS. Она позволяла установленному приложению выполнять команды от имени пользователя с UID 0, то есть root. Однако на этом этапе возможности атакующего ограничивались механизмами безопасности SELinux.

Обойти это ограничение позволяла вторая уязвимость — в службе OplusLogCore. С ее помощью исследователь смог запустить команду с полным набором Linux-возможностей. Объединение двух ошибок фактически сформировало готовую цепочку повышения привилегий, позволяющую приложению выйти за пределы стандартной модели безопасности Android.

Для проверки атаки Мооратс создал обычный APK, которому не требовались дополнительные разрешения Android. Разработка и первоначальное тестирование проходили на OnePlus 12. Затем исследователь установил тот же APK на OnePlus 15 — без каких-либо изменений. Эксплойт сработал с первой попытки, что указывает на наличие уязвимостей как минимум в нескольких поколениях устройств и версиях системного ПО.

Мооратс сообщил OnePlus об уязвимостях еще в апреле. В мае компания подтвердила проблемы и заявила, что они затрагивают множество смартфонов OnePlus и Oppo с разными версиями программного обеспечения. При этом полный список потенциально уязвимых моделей и прошивок производитель не опубликовал.

На OnePlus 15 обе уязвимости уже исправлены в OxygenOS 16.0.10.500(EX01), распространение которой началось в августе. Однако пока неизвестно, получили ли аналогичные исправления все остальные потенциально затронутые устройства OnePlus и Oppo.