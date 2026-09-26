США замахнулись на VPN: новый законопроект позволит блокировать пиратские сайты по всей инфраструктуре — на уровне провайдеров, DNS и VPN

В Конгресс США внесен законопроект American Copyright Protection Act of 2026 (ACPA), который предлагает новый механизм борьбы с интернет-пиратством. Если документ будет принят, американские интернет-провайдеры, DNS-сервисы и крупные VPN-провайдеры будут получать судебные предписания, обязывающие блокировать доступ к зарубежным сайтам, которые суд признает пиратскими.

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Законопроект зарегистрирован как H.R. 10364 и был внесен 14 сентября 2026 года конгрессменом Дарреллом Иссой. В тот же день документ направили в Комитет Палаты представителей по судебной системе. Пока ACPA находится только на начальной стадии рассмотрения и законом не является.

Механизм предполагает две судебные процедуры. Сначала правообладатель должен обратиться в федеральный суд и добиться признания зарубежного онлайн-ресурса «пиратским сайтом». Для этого необходимо доказать, что оператор находится за пределами США или не может быть обнаружен в стране, а сам ресурс в основном предназначен для доступа к нарушающему авторские права контенту либо имеет лишь ограниченное законное применение.

После такого решения правообладатель сможет добиваться отдельного предписания для конкретных сервисов. В него могут попасть провайдеры широкополосного доступа, DNS-сервисы и VPN. Суд сможет обязать названные компании принять коммерчески разумные меры, чтобы пользователи из США не могли получить доступ к указанному ресурсу. При этом законопроект не предписывает конкретный технический способ блокировки.

Для выполнения обычного предписания провайдерам должны предоставить от 14 до 30 дней с момента получения уведомления. Однако суд сможет менять установленные сроки, если сочтет это обоснованным и необходимым для соблюдения судебной процедуры. Отдельно в законопроекте упоминаются time-sensitive events — контент, который распространяется одновременно с первым публичным показом или в течение 24 часов после него. К таким случаям могут относиться спортивные трансляции, концерты и другие события, для которых задержка существенно снижает ценность контента.

Требования распространяются не на всех поставщиков. Законопроект исключает компании, обслуживающие менее 100 тыс. пользователей или подписчиков в месяц в США. Из-под определения провайдера услуг также выводятся операторы корневых DNS-серверов, реестры доменов верхнего уровня и владельцы публичных сетей — например, аэропортов, библиотек, университетов и ресторанов.

Наиболее сложные вопросы возникают вокруг VPN. Законопроект прямо включает их в число потенциально обязанных выполнять судебные предписания, но при этом не устанавливает конкретный технический способ определения того, находится ли пользователь в США. Это может создавать сложности в случаях, когда человек подключается к VPN-серверу в другой стране, использует несколько последовательных VPN-соединений или получает доступ к ресурсу через инфраструктуру, распределенную между несколькими государствами.

Похожие вопросы возникают при использовании CDN, общих IP-адресов и других сетевых технологий. Один IP-адрес может обслуживать сразу несколько ресурсов, поэтому блокировка конкретного адреса потенциально способна затронуть сторонние сервисы. Сам законопроект предусматривает возможность для пострадавших операторов и пользователей обращаться в суд с требованием изменить блокировку, если она ограничила доступ к стороннему ресурсу. При доказанном ущербе суд также сможет присудить компенсацию до $250 тыс.