Sony возвращает в офисы 8000 человек — всё ради ускорения разработки ИИ

Sony Group решила сократить использование удаленной работы в полупроводниковом подразделении. С начала следующего месяца большинство сотрудников Sony Semiconductor Solutions должны будут вернуться к преимущественно очному формату.

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По данным Nikkei Asia, изменения затронут около 8000 человек. Новая политика стала частью организационной реформы Sony, одной из целей которой является ускорение исследований и разработок в области Physical AI — систем искусственного интеллекта, способных взаимодействовать с физическим миром.

В Sony рассчитывают, что работа из офиса упростит взаимодействие между подразделениями, ускорит принятие решений и позволит быстрее развивать новые направления бизнеса. Особенно важным личное общение компания считает для исследовательских и инженерных проектов, в которых участвуют специалисты из разных команд.

Полностью от удаленной работы Sony отказываться не собирается. Такая возможность сохранится в особых случаях. Например, для сотрудников, которым необходимо ухаживать за детьми или членами семьи.

Одновременно компания планирует изменить офисные пространства. В них станет больше зон для совместной работы и неформального общения, которые должны способствовать обмену идеями между сотрудниками. При этом Sony сохранит отдельные тихие рабочие места для инженеров и исследователей, которым требуется высокая концентрация.