85 дней на орбите за $30 млн: аппарат LINK, который должен был спасти телескоп NASA Swift, сгорел в атмосфере

А слетом сгорит и сам Swift, но ближе к концу года

Попытка продлить жизнь космической обсерватории NASA Swift закончилась неудачей. Роботизированный аппарат LINK компании Katalyst Space, который должен был захватить телескоп и поднять его на более высокую орбиту, 25 сентября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

LINK запустили 3 июля с Маршалловых островов. План миссии был необычным: аппарат должен был самостоятельно сблизиться со Swift, захватить обсерваторию с помощью роботизированных манипуляторов и за счет собственных двигателей увеличить высоту ее орбиты. Это позволило бы значительно продлить срок научной работы телескопа, который не имеет собственной двигательной установки.

Поначалу миссия развивалась штатно, и LINK успешно выполнил первые орбитальные маневры. Однако во время ввода систем в эксплуатацию возникли серьезные проблемы с управлением ориентацией.

Вскоре после выхода на орбиту произошел электронный сбой, в результате которого отказали два из трех маховиков системы ориентации. Затем возникла неисправность клапана реактивной системы управления. LINK начал неконтролируемо вращаться, причем угловая скорость в определенный момент достигала примерно 9 градусов в секунду. Связь с аппаратом также была потеряна.

Инженерам удалось частично вернуть контроль, используя двигатели ориентации и единственный оставшийся работоспособным маховик. Однако спасение самого LINK потребовало значительного расхода топлива.

После оценки оставшихся запасов NASA и Katalyst Space пришли к выводу, что аппарату уже не хватит топлива, чтобы безопасно сблизиться со Swift, захватить обсерваторию и поднять ее орбиту. 19 августа стороны официально отказались от первоначальной спасательной операции.

Оставшееся время решили использовать для дополнительных экспериментов. Команда проверила в космосе работу трех роботизированных манипуляторов LINK и смогла подвести аппарат к Swift на расстояние примерно 12–15 км. Оттуда были сделаны фотографии обсерватории.

В общей сложности LINK проработал на орбите 85 дней. Стоимость миссии составила около $30 млн.

Swift находится в космосе с 2004 года. Обсерваторию создавали прежде всего для регистрации и исследования гамма-всплесков — одних из самых мощных энергетических событий во Вселенной. Одной из ключевых особенностей аппарата является высокая скорость реакции: после обнаружения всплеска Swift способен быстро переориентироваться на источник и помочь другим телескопам начать наблюдения.

Первоначально обсерватория была рассчитана всего на два года работы, но функционирует уже более двух десятилетий. Главной проблемой сейчас становится постепенное снижение орбиты. Из-за повышенной солнечной активности верхние слои атмосферы расширяются, увеличивая сопротивление для низкоорбитальных аппаратов.

У Swift нет собственного двигателя, поэтому самостоятельно компенсировать потерю высоты он не может. По предыдущей оценке NASA, без внешнего вмешательства обсерватория может войти в атмосферу уже до конца текущего года.

Несмотря на провал основной задачи LINK, в NASA не считают эксперимент полностью бесполезным. Полученные данные и опыт управления неисправным аппаратом могут пригодиться для будущих миссий по обслуживанию и спасению спутников непосредственно на орбите. Katalyst Space также намерена использовать результаты миссии при разработке следующих аппаратов.