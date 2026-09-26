Китай показал сборку Kinetica-1 — крупнейшей твердотопливной ракеты страны

Теперь ракету собирают за 15 дней, раньше на это уходило 3 месяца

Китайская CAS Space радикально ускорила производство коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 (она же Lijian-1 или Zhongke-1A). Если на этапе первого запуска сборка одной ракеты занимала около трех месяцев, то теперь весь цикл удалось сократить примерно до 15 дней. Ускорение производства необходимо для перехода к регулярным запускам: сейчас Kinetica-1 фактически выполняет примерно одну миссию в месяц.

Сборка ведется на предприятии в районе Наньша, рассчитанном на выпуск до 30 ракет в год. Под финальной сборкой подразумевается объединение конструкции корпуса, двигателей, электрических систем и остальных компонентов в готовую ракету-носитель.

Одним из главных изменений стала новая организация производства. Раньше одна команда фактически сопровождала конкретную ракету от начала сборки до ее завершения. Теперь технологические операции разделены между несколькими рабочими участками и могут выполняться параллельно.

За счет этого предприятие перешло к принципу, больше напоминающему серийное промышленное производство. Вместо последовательной работы над отдельной ракетой разные стадии создания нескольких носителей могут идти одновременно.

Меняется и сама модель коммерческих запусков. Раньше ракеты в значительной степени производились под конкретную миссию после получения заказа. Теперь CAS Space заранее создает определенный запас готовности, чтобы быстрее реагировать на запросы спутниковых операторов.

В результате срок от получения заказа до запуска Kinetica-1 удалось сократить до менее чем шести месяцев. При годовой мощности предприятия в 30 ракет это создает основу для перехода от отдельных запусков к регулярным коммерческим транспортным услугам.

Необходимость ускорения напрямую связана с ростом количества спутниковых группировок. Чем больше аппаратов требуется вывести на орбиту, тем выше требования к серийности ракет, скорости производства и частоте стартов.

Kinetica-1 — четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Первый запуск состоялся 27 июля 2022 года. Китайская академия наук называла Kinetica-1 крупнейшей китайской твердотопливной ракетой.