ИИ уже способен привести к гибели миллиарда человек: Билл Гейтс призвал к госрегулированию сферы ИИ
Билл Гейтс считает, что разработчикам ИИ нельзя позволять самостоятельно устанавливать правила безопасности
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил за обязательное государственное регулирование искусственного интеллекта. По его мнению, разработчики ИИ не должны самостоятельно устанавливать все правила безопасности — в создании стандартов контроля необходимо участие законодателей и правоохранительных органов.
В интервью NBC News Гейтса спросили, потребуются ли для этого федеральные законы в США. «Безусловно», — ответил он. По словам предпринимателя, государство должно участвовать в определении требований к безопасности и мониторингу ИИ. При этом новые нормы, по его мнению, не обязательно приведут к серьезному замедлению отрасли: регулирование создаст для компаний дополнительную нагрузку, но не должно радикально затормозить развитие технологий.
Гейтс также призвал сосредоточиться не только на гипотетической угрозе появления неконтролируемого сверхинтеллекта, но и на рисках, которые существуют уже сегодня. Он считает, что современные ИИ-системы в руках злоумышленников потенциально способны привести к катастрофическим последствиям.
«ИИ определенно достаточно мощный, чтобы запустить события, которые приведут к гибели миллиарда человек», — заявил Гейтс. При этом он отметил, что вероятность полного уничтожения человечества остается предметом дискуссий, а вот возможность опасного использования уже существующих систем требует серьезного внимания.
Заявление прозвучало на фоне споров внутри ИИ-индустрии о темпах развития наиболее мощных моделей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал регулировать все американские компании, работающие над передовыми ИИ-системами. По его мнению, добровольных договоренностей недостаточно, поскольку они не затрагивают компании, которые не готовы самостоятельно замедлять разработку. Амодей также считает, что эффективный глобальный контроль потребует международного сотрудничества, в том числе с Китаем.
Глава OpenAI Сэм Альтман также выступал за международные стандарты. Они, по его мнению, должны определять методы измерения возможностей ИИ, оценки рисков и эффективности защитных механизмов, а также требования к сохранению значимого человеческого контроля. При этом глава Meta* Марк Цукерберг выступает против общеотраслевой координации и считает, что каждая лаборатория должна самостоятельно оценивать риски и при необходимости приостанавливать разработку.
Регулирование ИИ уже начинает формироваться и на уровне отдельных американских штатов. В Калифорнии создан экспертный совет, который должен предложить дополнительные меры в сфере безопасности ИИ, а собственные инициативы появились в Мэриленде и Нью-Йорке. Президент Microsoft Брэд Смит при этом заявил, что компаниям не обязательно ждать новых законов, чтобы поставить безопасность выше конкурентной гонки. Он сравнил разработчиков ИИ с авиастроителями: если инженеры опасаются, что новый самолет может разбиться, желание выпустить его раньше конкурента не должно становиться главным приоритетом.
Таким образом, представители крупнейших технологических компаний сходятся в необходимости уделять больше внимания безопасности ИИ, но расходятся в вопросе о том, кто должен устанавливать обязательные правила. Гейтс считает, что ключевая роль в этом процессе должна принадлежать государству.
* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ
Комментарии