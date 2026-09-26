Представлен блок питания на 160 Вт, который работает при -46 °C и не боится воды

Американская Advanced Energy представила защищенный блок питания DF150 мощностью 160 Вт, рассчитанный на работу в тяжелых условиях. Устройство выдерживает экстремальные температуры, удары и вибрации, корпус защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP67.

DF150 стал первым представителем новой линейки Defiant Future. Помимо оборонной отрасли, Advanced Energy рассчитывает применять такие источники питания в телекоммуникационном оборудовании, транспорте и энергетических системах.

Блок питания преобразует переменный ток в постоянный и выдает 27 В при токе до 6 А. Максимальная мощность составляет 160 Вт. Заявленная эффективность при полной нагрузке достигает 91%.

Одной из главных особенностей стал температурный диапазон. DF150 сохраняет номинальные характеристики в пределах от -45 до 60 °C. По заявлению производителя, снижения мощности во всем указанном диапазоне не происходит.

Устройство сертифицировано по военному стандарту MIL-STD-810H. В рамках испытаний проверяется устойчивость оборудования к ударам, вибрациям, перепадам температуры и изменениям высоты.

Покупателям предложат два варианта системы охлаждения. Первый предусматривает отвод тепла через основание непосредственно на конструкцию оборудования. Второй использует радиатор и естественную конвекцию воздуха.

Отдельное внимание уделено электромагнитной совместимости. DF150 соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и прошел восемь типов испытаний на электромагнитные помехи и устойчивость к внешнему воздействию. Это особенно важно для телекоммуникационной техники, где рядом может одновременно работать множество передатчиков, датчиков, вычислительных систем и других электронных компонентов.

Ток утечки DF150 при напряжении 230 В составляет 275 мкА. Также производитель предлагает различные конфигурации входных кабелей и несколько вариантов оформления корпуса для упрощения интеграции в готовое оборудование.

При мощности 160 Вт новинка не рассчитана на питание крупных систем целиком. Ее предполагается использовать для отдельных электронных модулей и подсистем внутри более сложной техники.