Материал для конденсаторов и памяти нового поколения: оксид гафния работает при 850 °C даже в сверхтонких слоях

Ученые Университета Небраски в Линкольне подтвердили необычное свойство оксида гафния (HfO₂) — материала, который уже используется в современных процессорах и микросхемах. Исследование показало, что он является полноценным антиферроэлектриком, причем сохраняет свои свойства даже в пленках толщиной всего 0,6 нанометра и выдерживает нагрев до 850 °C.

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Антиферроэлектрики отличаются особым расположением электрических диполей. В обычном состоянии соседние диполи направлены в противоположные стороны и взаимно компенсируют друг друга. При подаче напряжения их можно перестроить в поляризованное состояние, а после отключения поля материал возвращается к исходной структуре. Именно эта особенность делает такие материалы перспективными для памяти, высокоемких конденсаторов и твердотельного охлаждения.

До сих пор ученые спорили, является ли оксид гафния настоящим антиферроэлектриком или лишь демонстрирует похожее поведение. Чтобы поставить точку в этом вопросе, исследователи изготовили сверхтонкие пленки HfO₂ и изучили их с помощью сканирующей зондовой микроскопии и компьютерного моделирования.

Эксперименты подтвердили сразу несколько ключевых признаков антиферроэлектричества. Ученые зафиксировали переключение между антиполярным и полярным состояниями, а также напрямую увидели области с противоположно ориентированными диполями и границы между ними.

Самым неожиданным результатом оказалась устойчивость материала при миниатюризации. Антиферроэлектрическая структура сохранялась при толщине пленки всего 0,6 нм, причем с уменьшением толщины она становилась даже стабильнее. Для микроэлектроники это особенно важно, поскольку современные компоненты постоянно уменьшаются в размерах.

Не менее впечатляющей оказалась температурная стойкость. Оксид гафния сохранял свои свойства при нагреве примерно до 850 °C, что делает его привлекательным для производственных процессов, где материалы должны выдерживать высокие температуры без потери характеристик.

По мнению исследователей, HfO₂ может стать основой для нового поколения энергонезависимой памяти, более компактных конденсаторов с высокой плотностью хранения энергии и твердотельных систем охлаждения.

Пока речь идет о фундаментальном открытии, а не о готовом устройстве. Однако подтверждение антиферроэлектрических свойств оксида гафния открывает путь к созданию более компактных и энергоэффективных электронных компонентов будущего.