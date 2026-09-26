Проектор вместо огромного OLED: JMGO Iris Ultra Max и JMGO Iris Ultra выводят картинку 4K/120 Гц до 300 дюймов

JMGO выводит на глобальный рынок два лазерных проектора серии Iris — Ultra и флагманский Ultra Max. Обе модели способны выводить изображение 4K с кадровой частотой 120 Гц, поддерживают Dolby Vision и рассчитаны в том числе на использование с игровыми консолями.

В основе обоих проекторов лежит 0,47-дюймовый DMD-чип и лазерный источник света RGB. Для формирования 4K при высокой частоте обновления JMGO использует два контроллера DLPC8545 и фирменный механизм HyperPulse Actuator.

По заявлению производителя, система выполняет до 480 смещений в секунду, позволяя сохранять детализацию 4K при частоте 120 Гц. Также поддерживаются VRR с переменной частотой обновления и ALLM с автоматическим переходом в режим низкой задержки. Для фильмов предусмотрена технология сглаживания движения MEMC.

Модели отличаются яркостью и контрастностью. JMGO Iris Ultra Max способен выдавать до 6500 ISO-люмен, Iris Ultra — 4500 ISO-люмен. Контрастность составляет 10 000:1 и 7000:1 соответственно.

Оба проектора, по данным JMGO, охватывают 110% цветового пространства BT.2020, а значение DeltaE не превышает 0,7. Заявлена поддержка HDR и Dolby Vision.

Проекторы оснащены автофокусом и системой коррекции трапецеидальных искажений. Разработчики уделили внимание характерному для RGB-лазерных проекторов «эффекту радуги»: для его уменьшения применяется аппаратная технология Anti-RBE.

Размер проекции может составлять от 40 до внушительных 300 дюймов. Оба устройства работают на Google TV и подключаются к сети через Wi-Fi 6. Для консолей, компьютеров и других внешних источников предусмотрены два HDMI 2.1.

Флагманский Iris Ultra Max оснащен моторизованным подвесом с ИИ-функциями. Проектор способен самостоятельно изменять положение изображения и подгонять его под экран, упрощая установку.

На старте JMGO предлагает обе модели со скидками. Iris Ultra Max можно приобрести за $3000 вместо рекомендованных $3500, а Iris Ultra — за $1900 вместо $2400.

Предзаказы уже открыты. Поставки Iris Ultra Max должны начаться 19 октября 2026 года, Iris Ultra — 26 октября. Покупателям по предзаказу также обещают дополнительные аксессуары — напольную стойку или потолочное крепление, 3D-очки и HDMI-кабель класса 8K.