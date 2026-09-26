Samsung начала максимально урезать комплектацию бюджетных смартфонов Galaxy: в комплекте Galaxy A07s и Galaxy A08 нет даже кабеля

Теперь весь комплект поставки бюджетных смартфонов Samsung — это коробка, сам аппарат, документация и «скрепка»

Samsung продолжает сокращать комплектацию своих смартфонов. Покупатели бюджетных Galaxy A07s и Galaxy A08, судя по первым распаковкам, не найдут в коробке не только зарядного устройства, но даже кабеля USB-C.

На это обратил внимание блогер Izzi Boye после распаковки Galaxy A08. В комплекте оказались сам смартфон, краткая документация и инструмент для извлечения SIM-карты. Зарядного блока и кабеля для подключения телефона к нему в коробке нет.

От зарядных устройств в комплекте Samsung начала массово отказываться еще с поколения Galaxy S21. Однако кабель USB-C продолжал поставляться со смартфонами и оставался последним зарядным аксессуаром в коробке. Теперь компания, по всей видимости, решила отказаться и от него.

Особенно показательно сравнение Galaxy A07s с обычным Galaxy A07: последний все еще комплектуется USB-C-кабелем. Таким образом, A07s и более новый A08 могут стать одними из первых доступных Galaxy, для которых покупателю необходимо иметь или отдельно приобретать сразу и блок питания, и кабель.

Galaxy A07s вышел на отдельных рынках 7 сентября. Он представляет собой слегка обновленную версию A07 и получил Android 16 из коробки, а также MediaTek Helio G99+ вместо Helio G99.

Galaxy A08 — новый бюджетный 4G-смартфон Samsung 2026 года. Его базовая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит около $115, а вариант с 6/128 ГБ — порядка $135.

Смартфон построен на MediaTek Helio G99+ и использует память LPDDR5X. Он получил 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и поддержку проводной зарядки мощностью до 25 Вт. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64.

Именно бюджетное позиционирование делает новую комплектацию особенно заметной. Покупателю смартфона примерно за $115 теперь понадобится отдельный совместимый кабель USB-C и зарядный блок, если подходящих аксессуаров у него еще нет.