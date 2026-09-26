Новый мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000 2027 выдержал экстремальный тест при 135 °C, теперь устройство выходит на глобальный рынок

Xiaomi представила на глобальном рынке обновленный Power Bank 10000 (Integrated Cable) 2027. Модель получила аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, встроенный кабель USB-C и усиленную защиту от возгорания и взрыва.

Новинка представляет собой модернизированную версию уже продающегося пауэрбанка Xiaomi мощностью 22,5 Вт. Основные характеристики практически не изменились — главным нововведением стала более безопасная конструкция аккумулятора.

Xiaomi утверждает, что батарея успешно прошла серию жестких испытаний. В частности, мобильный аккумулятор прокалывали иглой и подвергали механическому сжатию. Также пауэрбанк выдержал нагрев до 135 °C в специальной камере без взрыва.

Power Bank 10000 2027 сохранил встроенный кабель USB-C. Также предусмотрены порты USB-C и USB-A, так что одновременно можно заряжать три устройства.

Дисплея у новой модели нет. Тем не менее Xiaomi предусмотрела возможность получить более подробную информацию об аккумуляторе: при подключении пауэрбанка кабелем к ноутбуку пользователь может проверить состояние батареи и точный остаток заряда.

Габариты устройства составляют 105,2 × 65,2 × 26,9 мм, масса — 231,5 г. Xiaomi Power Bank 10000 (Integrated Cable) 2027 уже появился на глобальном сайте производителя, но стоимость и сроки начала продаж пока не объявлены. Для сравнения, предшественник стоит в Великобритании 23 фунта.