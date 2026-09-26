Коммерческий термоядерный синтез стал на шаг ближе к реальности: подтвержден ключевой принцип технологии, которая может удешевить термояд в 10 раз

Британская компания First Light Fusion продемонстрировала ключевой принцип своей новой технологии инерциального термоядерного синтеза FLARE. В серии экспериментов инженерам удалось управляемо сжать материал до высокого давления с помощью сравнительно простой импульсной установки, что в будущем может заметно удешевить термоядерные реакторы.

Идея FLARE заключается в разделении процесса на два этапа. Сначала термоядерное топливо максимально сжимают, а затем подают короткий мощный импульс энергии, запускающий реакцию синтеза. Это похоже на работу двигателя внутреннего сгорания, где смесь сначала сжимается, а уже потом воспламеняется.

В нынешних испытаниях проверялся только первый этап — сжатие. Эксперименты проходили на собственной установке M3, и задачи получить термоядерную реакцию или энергетический выигрыш перед исследователями не стояло.

Главное отличие FLARE от традиционных систем — особая конструкция расходной мишени. Вместо того, чтобы создавать сверхсложное и дорогостоящее оборудование для идеально точного сжатия топлива, компания переносит часть этой работы внутрь самой мишени. Ее многослойная структура превращает обычный электрический импульс в последовательность ударных волн, которые постепенно сжимают топливо до высокой плотности.

Такой подход позволяет снизить требования к внешней установке. По словам главы First Light Fusion Марка Томаса, эксперимент подтвердил, что часть функций действительно можно переложить на специально спроектированную мишень, сделав саму систему проще и потенциально надежнее.

Экономический эффект может оказаться не менее важным, чем научный. Менее мощное оборудование должно испытывать меньшие нагрузки, дольше служить и требовать меньше обслуживания. В компании считают, что в перспективе установка FLARE может быть примерно в десять раз дешевле сопоставимых систем инерциального термоядерного синтеза.

До полноценного термоядерного реактора, однако, еще далеко. Пока First Light Fusion доказала лишь работоспособность технологии управляемого сжатия. Следующим этапом станет достижение условий для сжатия настоящего термоядерного топлива и объединение этого процесса с быстрым нагревом, необходимым для запуска реакции синтеза.