Владельцев MikroTik в России призвали срочно обновить RouterOS из-за критических уязвимостей, не обновившим могут ограничить трафик

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) рекомендовал российским операторам связи проверить используемые в сетях маршрутизаторы MikroTik и принять меры для защиты устройств с уязвимой версией RouterOS. В отдельных случаях пользователи, которые не установят обновление, могут столкнуться с ограничениями при доступе в интернет.

Проблема связана с рядом критических уязвимостей в некоторых версиях RouterOS. Они позволяют злоумышленникам обходить авторизацию, выполнять произвольные команды, читать и изменять файлы, получать конфиденциальные данные, а в определенных сценариях — полностью перехватывать управление роутером.

Компания MikroTik сообщила об уязвимостях в начале сентября и уже выпустила исправления. Позднее специалисты CERT Polska подробно описали шесть обнаруженных уязвимостей и подтвердили случаи их эксплуатации. По их данным, наибольшую опасность представляет возможность объединить несколько ошибок безопасности в единую цепочку атаки.

Основным способом защиты является обновление RouterOS до актуальной версии. ГРЧЦ также рекомендует операторам временно ограничить удаленный доступ к настройкам роутеров через отдельные сетевые порты и усилить мониторинг трафика потенциально уязвимых устройств. При этом подчеркивается, что такие меры не заменяют установку исправленной прошивки.

По информации источника РБК, сначала оператор должен уведомить абонента о наличии проблемы. Если в течение недели пользователь не обновит программное обеспечение, оператор может ограничить трафик через отдельные порты. Это способно привести к некорректной работе некоторых сетевых функций или частичным ограничениям доступа в интернет.

Речь не идет о массовом отключении роутеров MikroTik в России. Уязвимости зависят от версии RouterOS и конкретной конфигурации устройства, а установка свежего обновления устраняет соответствующие риски.

По оценке Fplus, в России эксплуатируется около 100 тысяч устройств MikroTik. Это оборудование широко используется как операторами связи, так и опытными домашними пользователями благодаря гибким возможностям настройки сетевой инфраструктуры.