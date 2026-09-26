Карманный роутер за $40 с двумя гигабитными разъёмами RJ-45: представлен GL.iNet Mango 2 с Wi-Fi 5

Мини-маршрутизатор размером с банковскую карту превращает публичный Wi-Fi в персональную сеть и поддерживает четыре режима подключения

GL.iNet представила компактный туристический маршрутизатор GL-MG1300 AC1300, который в некоторых регионах продаётся под названиями Mango 2 и Mango Pro.

Устройство имеет размеры 89 × 63 × 15 мм и весит всего 100 г, поэтому его можно носить в кармане или рюкзаке. Роутер позволяет подключать публичные сети Wi-Fi и создавать на их основе собственную частную сеть.

Аппаратной основой стал двухъядерный процессор MediaTek с частотой 880 МГц. Роутер работает под управлением OpenWrt и получил порт USB-C с пропускной способностью 5 Гбит/с, два гигабитных разъёма RJ-45 и отдельный USB-C для питания.

GL-MG1300 поддерживает четыре режима работы: Ethernet, репитер, точку доступа и сотовое подключение. Беспроводной модуль соответствует классу AC1300 и обеспечивает скорость до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 866 Мбит/с на частоте 5 ГГц.

Сейчас GL-MG1300 доступен для предварительного заказа за $40.