Xiaomi выпустила тонкие и умные потолочные светильники для помещений от 15 до 45 м²

Xiaomi выпустила серию потолочных светильников Mijia Ceiling Light C High Color Rendering в Китае.

Модель D40 рассчитана на помещения площадью до 15 м² и стоит 349 юаней, а версия L90 предназначена для комнат площадью 25–45 м² и предлагается за 699 юаней.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Светильники выполнены в тонком минималистичном корпусе с матовой поверхностью. Плафон имеет защиту от ультрафиолета, препятствующую пожелтению, а конструкция обеспечивает равномерное распределение света. Максимальный световой поток достигает 8400 лм, средняя освещённость превышает 300 лк.

В новинке используются полноспектральные светодиоды с индексом цветопередачи Ra95. Производитель заявляет отсутствие видимого мерцания и соответствие стандарту RG0 по ограничению синего света. Система охлаждения рассчитана на длительную работу: спустя 35 000 часов световой поток должен сохраняться более чем на 90% от исходного уровня.

Светильник поддерживает Xiaomi Surge Smart Connect и подключается к экосистеме Xiaomi. Через приложение Mi Home пользователь может регулировать яркость и цветовую температуру освещения.