«Кто еще на такое способен?». Honor показала возможности камеры Magic 9 Pro Max

Главный инженер по обработке изображений компании Honor, Ло Вэй, поделился примерами фотографий полнолуния, сделанных вчера вечером с помощью телефона Magic 9 Pro Max с использованием телеконвертера, и громко заявил: «Кто еще на такое способен?».

Источник изображения: ithome // Cyberverse

Ранее Honor показала распаковку специального издания Magic 9 Pro Max, раскрыв необычный комплект аксессуаров для камеры. В огромной коробке вместе со смартфоном разместились два внешних объектива, специальный чехол и элементы крепления. Компания позиционирует набор как решение для съемки, максимально приближенное к опыту работы с профессиональной камерой.

Главной особенностью набора станет Honor Mega Teleconverter с эквивалентным фокусным расстоянием 500 мм — компания называет его первым подобным решением в индустрии. Также предусмотрен компактный 200-мм Honor Thumb Teleconverter, рассчитанный на мобильную съемку.

Старшая модель Magic 9 Pro Max будет доступна в цветах Moss Green, Silver и Shadow Black, а объём оперативной и встроенной памяти составит 12+256, 12+512, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ.

Продажи стартуют 28 сентября.