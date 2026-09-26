Honor сделала фен с цветным экраном и «реверсом»: он сам выдувает пыль изнутри

Honor Life High-Speed Hair Dryer 2 Pro поступил в продажу в Китае. Стоимость устройства составляет 359 юаней, а на старте действует цена 339 юаней. Фен доступен в голубом и розовом цветах, оснащён цветным экраном и магнитной насадкой с вращением на 360°. Масса устройства без кабеля — 354 г.

В основе фена используется бесщёточный двигатель, раскручивающийся до 110 000 об/мин. Номинальная мощность составляет 1600 Вт, максимальная скорость воздушного потока достигает 65 м/с, а уровень шума заявлен на отметке не более 66 дБ. Во время работы система генерирует до 4 млрд плазменных ионов, предназначенных для уменьшения пушистости волос.

Источник изображения: ithome // Honor

Для контроля температуры используется TOF-система, предусмотрено пять режимов: интеллектуальное определение температуры, детский, постоянная температура, разглаживание и чередование горячего и холодного воздуха. В рукоятку встроен датчик, распознающий положение руки: если пользователь убирает её, фен автоматически переходит в режим ожидания.

Главной особенностью стала функция самоочистки. Одним нажатием кнопки фен переключает направление воздушного потока на обратное, благодаря чему пыль и ворс выдуваются из внутреннего воздушного канала.