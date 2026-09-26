Карманная гитара от Xiaomi за $90: представлен необычный аксессуар для смартфонов

Xiaomi представила необычный аксессуар Pocket Guitar для смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели при помощи магнита и в сложенном состоянии закрывает дополнительный экран. После раскрытия конструкция разделяется на две части: на одной расположены кнопки аккордов с обозначениями от I до VII, а другая имитирует струны благодаря рельефной поверхности.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Pocket Guitar подключается к смартфону по Bluetooth и работает через китайское караоке-приложение Changba. В режиме Chord пользователь выбирает аккорды кнопками одной рукой и имитирует игру на струнах другой. В режиме Rhythm выбор аккордов не требуется — достаточно попадать в ритм, а необходимые действия выполняет приложение.

Задний экран Xiaomi 18 Pro используется для отображения элементов управления и информации во время игры. Благодаря его расположению рука не закрывает дисплей. На других смартфонах Xiaomi, а также iPhone с iOS 14 и новее аксессуар тоже может работать с Changba.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Аксессуар оснащён аккумулятором ёмкостью 630 мА•ч, которого, по данным Xiaomi, хватает до 30 дней работы. Для зарядки предусмотрен USB-C. В Китае Xiaomi Pocket Guitar уже поступил в продажу по цене 599 юаней — около 90 долларов.