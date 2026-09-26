Colossus 2 набирает мощность: раскрыты финальный дизайн и масштабы крупнейшего в мире суперкомпьютера

SpaceX раскрыла новые подробности строительства Colossus 2 — гигантского кластера для обучения моделей искусственного интеллекта в Теннесси и Миссисипи, а также показала, как он будет выглядеть после завершения.

Для обеспечения вычислительной инфраструктуры Tesla Megapack предоставят системе 3,3 ГВт•ч ёмкости. SpaceXAI называет этот объект крупнейшим подключённым к электросети аккумуляторным комплексом в США. Этих батарей достаточно для питания всего Мемфиса в течение двух часов.

Компания также разворачивает сопутствующую инфраструктуру вокруг Colossus 2 . В Мемфисе SpaceXAI инвестирует $35 млн в подстанцию мощностью 150 МВт и ещё $20 млн во вторую подстанцию. Объекты должны подключиться без затрат для местной энергетической компании MLGW и владельцев домов.

Отдельно предусмотрены $360 млн на строительство предприятия по переработке сточных вод. Оно сможет обрабатывать до 10 млн галлонов в сутки и, по оценке SpaceXAI, сократит ежегодный забор воды из водоносного горизонта Мемфиса примерно на 3,64 млрд галлонов.

Для Colossus 2 компания также инвестирует миллионы долларов в звукоизоляционные стены, глушители и турбины с технологиями снижения шума. С 2024 года SpaceXAI заявляет об инвестициях свыше $90 млрд в регион и поддержке 7500 рабочих мест. Параллельно временные турбины постепенно выводятся из эксплуатации: их демонтаж должен быть завершён не позднее июля 2027 года.