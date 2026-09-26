Проверенную и готовую к полёту ракету Starship разобрали и сняли со стартовой площадки за два дня до запуска

Это пока не означает перенос первого орбитального полёта

SpaceX провела расстыковку корабля Ship 41 с ускорителем Booster 21 на стартовой площадке Starbase.

NASASpaceflight сообщает, что верхнюю ступень сняли с ускорителя и опустили на землю, однако сама операция может быть временной и не обязательно означает перенос запуска Starship Flight 14, который планируется в понедельник, 28 сентября.

Flight 14 должен стать первым орбитальным испытательным полётом Starship. В рамках миссии корабль планирует вывести 26 спутников Starlink V3 после примерно шести витков вокруг Земли.

После выполнения программы обе ступени должны приводниться: корабль — в Тихом океане, а ускоритель — в Мексиканском заливе.

SpaceX 24 сентября провела Wet Dress Rehearsal (WDR) — «мокрую» генеральную репетицию перед 14-м испытательным полётом Starship.

Согласно текущему графику, 15-й испытательный полёт Starship намечен на 19 октября, а 16-й состоится 30 октября.