SpaceX собирается выпустить ИИ уровня GPT-6 и Claude Fable уже через 2–3 месяца, а через 6 месяцев возглавить рынок

При этом ИИ-направлению компании всего около трёх лет

Илон Маск заявил, что он с осторожной оптимистичностью оценивает возможности SpaceX и прогнозирует, что компания сможет создать в ближайшие 2–3 месяца модель искусственного интеллекта уровня Fable или GPT-6.

По его словам, ИИ-направлению компании всего около трёх лет, тогда как Anthropic и OpenAI развивают аналогичные технологии примерно шесть и десять лет соответственно.

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Маск отметил, что SpaceX продолжит ускорять разработку, а при сохранении текущих темпов прогресса компания может выйти на лидирующие позиции в области ИИ примерно через шесть месяцев. При этом он считает, что дальнейшее наращивание интеллекта модели имеет смысл только до определённого уровня.

По словам Маска, когда ИИ значительно превосходит необходимый для конкретного класса задач уровень возможностей, дополнительная производительность становится избыточной. В качестве образного примера он привёл тостер, которому не требуется интеллект уровня Ньютона.

Отдельной проблемой Маск назвал аппаратную часть ИИ-инфраструктуры. Быстрый запуск огромных вычислительных мощностей остаётся крайне сложной задачей, однако SpaceX, по его оценке, уже продемонстрировала высокую эффективность в этой области.