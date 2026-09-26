Телевизоры Sharp массово начали выходить из строя, зависать и показывать синие экраны по всему Китаю

Проблема якобы связана с модернизацией внутренней системы компании

Телевизоры и проекторыSharp

Владельцы телевизоров Sharp в Китае начали массово сообщать о сбоях в работе устройств. Пользователи сталкиваются с внезапными синими экранами, зависаниями и невозможностью загрузить систему. В некоторых случаях телевизор после выключения и повторного включения не возвращался к нормальной работе. Отдельные владельцы отмечали, что устройство зависало на последней секунде рекламного ролика во время запуска.

При обращении в службу поддержки официального интернет-магазина Sharp клиентам сообщили, что сбой связан не с неисправностью конкретных телевизоров, а с обновлением и модернизацией внутренней системы компании. По словам представителей поддержки, проблема затронула пользователей по всей стране.

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Sharp заявила, что техническая команда уже занимается устранением неполадки, после чего телевизоры должны вернуться к штатной работе. Пользователям рекомендовали не выполнять сброс к заводским настройкам и не пытаться самостоятельно разбирать устройства. При этом владельцы некоторых моделей поделились временными способами восстановления доступа к настройкам: например, телевизорах с голосовым управлением можно попробовать произнести команду «открыть настройки», а на отдельных моделях — перейти к быстрым настройкам через меню выбора источника и выполнить сброс системы.

Некоторые пользователи сети жаловались: «Они называют это обновлением, но на самом деле это неисправность. Служба поддержки клиентов всегда недоступна, они даже не дают вам возможности подождать, просто бросают трубку».

Некоторые iPhone 18 Pro Max остались без связи — часть пользователей в США не может звонить, писать и выходить в интернетSpaceX собирается выпустить ИИ уровня GPT-6 и Claude Fable уже через 2–3 месяца, а через 6 месяцев возглавить рынок

Комментарии

правилами