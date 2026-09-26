Телевизоры Sharp массово начали выходить из строя, зависать и показывать синие экраны по всему Китаю

Владельцы телевизоров Sharp в Китае начали массово сообщать о сбоях в работе устройств. Пользователи сталкиваются с внезапными синими экранами, зависаниями и невозможностью загрузить систему. В некоторых случаях телевизор после выключения и повторного включения не возвращался к нормальной работе. Отдельные владельцы отмечали, что устройство зависало на последней секунде рекламного ролика во время запуска.

При обращении в службу поддержки официального интернет-магазина Sharp клиентам сообщили, что сбой связан не с неисправностью конкретных телевизоров, а с обновлением и модернизацией внутренней системы компании. По словам представителей поддержки, проблема затронула пользователей по всей стране.

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Sharp заявила, что техническая команда уже занимается устранением неполадки, после чего телевизоры должны вернуться к штатной работе. Пользователям рекомендовали не выполнять сброс к заводским настройкам и не пытаться самостоятельно разбирать устройства. При этом владельцы некоторых моделей поделились временными способами восстановления доступа к настройкам: например, телевизорах с голосовым управлением можно попробовать произнести команду «открыть настройки», а на отдельных моделях — перейти к быстрым настройкам через меню выбора источника и выполнить сброс системы.

Некоторые пользователи сети жаловались: «Они называют это обновлением, но на самом деле это неисправность. Служба поддержки клиентов всегда недоступна, они даже не дают вам возможности подождать, просто бросают трубку».