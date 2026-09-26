Некоторые iPhone 18 Pro Max остались без связи — часть пользователей в США не может звонить, писать и выходить в интернет

Некоторые владельцы американской версии iPhone 18 Pro Max начали сообщать о сбоях сотовой связи. У части пользователей возникают проблемы с подключением к сети AT&T и активацией eSIM.

После появления неисправности смартфон может полностью потерять возможность совершать звонки, отправлять SMS и использовать мобильный интернет. Аналогичные сообщения появились на Reddit и форумах поддержки Apple.

Особенность ситуации в том, что американский iPhone 18 Pro Max стал единственной новой моделью iPhone этого поколения в США, оснащённой модемом Qualcomm. Американские версии iPhone 18 Pro и iPhone Duo используют собственный модем Apple C2, а в iPhone 18 Pro Max для других стран и регионов также применяется C2.

При этом прямой связи между проблемами с подключением и модемом Qualcomm пока не установлено. Причина сбоев остаётся неизвестной, поэтому делать вывод о неисправности аппаратной части преждевременно. Apple уже тестирует iOS 27.0.1, распространение которой ожидается на следующей неделе.

Предполагается, что проблему могут устранить обновлением операционной системы либо новой конфигурацией оператора. Пока сообщения о сбоях касаются только части пользователей американских iPhone 18 Pro Max.