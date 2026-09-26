«Небесное око Китая»: гигантский китайский телескоп FAST не боится дождя и скопления воды

В пятницу исполнилось 10 лет со дня завершения строительства FAST ( Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой») — крупнейшего в мире радиотелескопа с одной антенной, расположенного в горах провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его также называют «Небесное око Китая».

В эксклюзивном интервью Цзян Пэн, заместитель директора Национальных астрономических обсерваторий при Китайской академии наук и директор Центра эксплуатации и развития FAST, рассказал об особенностях конструкции радиотелескопа.

Его кольцевая опорная конструкция опирается на 50 колонн и не закреплена традиционным способом с помощью сварных соединений. Причина связана с температурными деформациями: крупные кольцевые элементы заметно расширяются и сжимаются при изменении температуры. Обычно возникающие напряжения компенсируют температурными швами, однако для FAST сохранение целостности кольца имеет принципиальное значение с точки зрения жёсткости всей конструкции.

Поэтому в верхней части каждой из 50 колонн установлены скользящие опоры. Они позволяют кольцевой конструкции свободно перемещаться при нагреве и охлаждении, компенсируя температурное расширение и сжатие без нарушения целостности сооружения.

Отдельная особенность касается гигантской отражающей поверхности FAST, которую иногда сравнивают с огромной «тарелкой». Несмотря на внушительные размеры, дождевая вода на ней не скапливается: панели имеют перфорацию, а их светопропускание достигает 50%. Осадки проходят непосредственно через отражающую поверхность вниз, заодно уменьшая ветровую нагрузку. Через отверстия также проникает солнечный свет, благодаря чему растительность на расположенном под конструкцией склоне продолжает нормально развиваться.