Большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности. Умные часы Huawei Watch D3 выходят в Европе

Умные часы Huawei Watch D3 выходят в Европе и Великобритании. Модель с функцией измерения артериального давления получила европейскую цену €449, а в Великобритании — £399,99. Покупателям также предлагают беспроцентную рассрочку на 12 месяцев, ряд бесплатных сервисов и пакет расширенной поддержки.

Huawei Watch D3 оснащены системой измерения давления с физическим микропомпом и надувной манжетой шириной 25,5 мм. Устройство поддерживает круглосуточный мониторинг артериального давления, автоматическое измерение ночью, а также оценку показателей до и после физических нагрузок. В глобальной версии предусмотрена функция бесконтактных платежей CurvePay. Также часы снимают ЭКГ.

Часы получили 1,92-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит и стали немного тоньше предшественника. Доступны варианты Mocha Gold, Light White и Black, а также ремешок из комбинированной кожи.

Watch D3 получили аккумулятор емкостью 540 мА·ч и способны работать до шести дней без подзарядки. Также предусмотрены Bluetooth 6.0 и NFC с поддержкой бесконтактных платежей через Curve Pay. Часы совместимы со смартфонами на Android 8, iOS 13 и более новых версиях систем.

При покупке Watch D3 Huawei дарит покупателям беспроводные наушники FreeBuds SE 4 ANC и чёрный ремешок HNBR шириной 22 мм без воздушной подушки.