Топовый экран Samsung, 8400 мА•ч, 100 Вт, 50 Мп, Super HDR, NICE 3.0 и CIPA 5.5. За три дня до анонса рассекречены характеристики iQOO 16

Компания iQOO раскрыла характеристики основной камеры флагмана iQOO 16, презентация которого состоится в Китае 29 сентября.

Смартфон получит 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма. По заявлению производителя, новая матрица захватывает на 79% больше света по сравнению с камерой iQOO 15. Также заявлены фирменные технологии Super HDR и NICE 3.0 для обработки и восстановления деталей изображения.

Источник изображения: gizmochina // iQOO

Система стабилизации получила рейтинг CIPA 5.5, что должно снижать влияние дрожания рук при фото- и видеосъёмке. Основную камеру дополнит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

iQOO 16 также получит 6,85-дюймовый Samsung M16 AMOLED с разрешением 2K и частотой 165 Гц, а аппаратной основой станет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Смартфон оснастят аккумулятором на 8400 мА•ч с 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой, ультразвуковым сканером отпечатков в экране и защитой IP68/IP69. Работать устройство будет под управлением Android 17 с OriginOS 7.